Sterk 2017 voor mode en diamant 02u46 0 Antwerpen Diamanten en mode blijven het goed doen in Antwerpen. Het ModeMuseum (MoMu) kreeg afgelopen jaar circa 105.000 bezoekers over de vloer. De museumshop van DIVA, het nieuwe diamantmuseum dat in mei de deuren zal openen, trok al 5.000 fans in december.

Het MoMu beleefde een goed jaar en komt ruim 4.000 bezoekers hoger uit dan in 2016. Volgens het museum is dat onder meer te danken aan de tentoonstelling rond schilder en beeldhouwer Rik Wouters (1882-1916) en de expo rond ontwerper Martin Margiela en zijn werk voor het Parijse modehuis Hermès. Die laatste klokte af op 60.000 bezoekers. Ook de huidige tentoonstelling 'She walks in beauty' rond modeontwerper Olivier Theyskens loopt zeer goed en wordt verlengd tot 15 april. Nadien starten renovatiewerken in het MoMu. Het museum heropent met een modejaar in 2020.





Toch komt 2017 niet in de buurt van het recordjaar 2015: de expo 'Inspirations' van Dries Van Noten was zo'n succes dat de teller dat jaar pas stopte aan 130.000 bezoekers.





DIVA, Home of DIamonds, opende dan weer aan de Suikerrui op 9 december. Het museum zelf nog niet, wel de inkomhal met balie en museumshop. "We ontvingen al 5.035 geïnteresseerde bezoekers", zegt directeur Jeroen Martens. "De shop lokte in de eindejaarsperiode flink wat kopers. Er zijn ook al 300 tickets de deur uit voor een bezoek aan het museum vanaf 7 mei."





Voorzitter Luk Lemmens kijkt uit naar het startmoment op 5 en 6 mei. "Het publiek kan dan DIVA in al zijn glorie ontdekken en kennismaken met haar unieke collectie diamanten, juwelen, zilver en andere verborgen parels." (PHT)