Stemmentrekker Erkan Öztürk ruilt sp.a voor Groen: “In zee gaan met de N-VA: dat was voor mij de druppel” BJS

27 januari 2019

16u53 0 Antwerpen Antwerpenaar Erkan Öztürk (28) maakt de overstap van sp.a naar Groen en prijkt meteen op plaats zes van de Vlaamse lijst. Vooral de keuze van de socialisten om in Antwerpen in zee te gaan met de N-VA van burgemeester Bart De Wever, gaf de doorslag.

Tijdens de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen behaalde Öztürk mooie resultaten. Vanop de 43ste plaats op de sp.a-gemeenteraadslijst kreeg hij 1.121 voorkeurstemmen. Voor het district Berchem kwam hij op met de kartellijst Groen-sp.a (de partij zou in de oppositie belanden, red.). Öztürk stond in Berchem op plaats twee en behaalde 1.659 voorkeurstemmen.

Opvallend: in aanloop naar de verkiezingen van 24 mei zegt Öztürk sp.a adieu. Hij ruilt de socialistische partij in voor Groen die hem de zesde plek op de Vlaamse lijst gunt. “Ik voelde me sinds de verkiezingen van oktober volledig vervreemd van de partij, of beter van de huidige bestuurders van de partij”, zegt Öztürk. “Deze vervreemding heeft ertoe geleid dat ik heb beslist om mijn partijkaart in te leveren en de partij te verlaten.”

Öztürk verwijst uitdrukkelijk naar de samenwerking van de socialisten met N-VA in Antwerpen. “Die beslissing legde voor mij op een pijnlijke manier bloot wat al langer fout gaat binnen de partij: een schrijnend gebrek aan leiderschap en visie”, zegt hij. “Koste wat het kost meebesturen primeerde op inhoudelijke accenten. Inhoudelijk werd in het bestuursakkoord amper iets binnengehaald waarop sociaaldemocraten trots kunnen zijn.”

“Met veel engagement en geloof in de partij heb ik de voorbije zes jaar (en de jaren ervoor als jong-socialist) hard gewerkt om een sociale, inclusieve visie en standpunten te verdedigen”, besluit Öztürk. “Maar door de gebeurtenissen van de laatste maanden kan ik mijn engagement binnen sp.a niet meer volhouden. Daarom heb ik voor Groen gekozen.”

Tom Meeuws, Antwerps sp.a-voorzitter en schepen van Sociale Zaken, betreurt de overstap van Öztürk. “Op persoonlijk vlak ben ik diep teleurgesteld. Erkan was een van onze jonge kandidaten die heel veel kansen heeft gekregen. In Berchem was hij “onze man” (Öztürk stond op de kartellijst op de tweede plaats, na Freya Piryns (Groen), red.). Erkan was ook mee betrokken bij het comité dat zich over de lijstvorming van de gemeenteraadsverkiezingen heeft gebogen.”

Dat Öztürk de samenwerking van de socialisten met N-VA aanhaalt als een van de voornaamste redenen van zijn vertrek, betreurt Meeuws eveneens. “Onze achterban heeft het bestuursakkoord met meer dan twee derde van de stemmen goedgekeurd. Een ruime meerderheid heeft dus groen licht gegeven aan de nieuwe coalitie. We zijn een democratische partij. In mijn ogen moet je die beslissing dan ook respecteren.”