Stemmen kunt u oefenen 24 augustus 2018

Op 140 oktober gaan we met zijn allen opnieuw naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wie moeite heeft met stemmen op een stemcomputer kan van maandag 3 tot en met vrijdag 28 september 2018 op 15 locaties in Antwerpen de stemprocedure al eens oefenen op een stemcomputer. Onder meer in dienstencentrum Linkeroever, Hof ter Beke en de Olijftak kan u leren hoe u met de computer een bolletje kleurt, telkens van maandag tot en met vrijdag, tussen 9u en 17u en dat zonder afspraak. De volledige lijst van oefen-locaties vindt u op antwerpen.be. (DILA)