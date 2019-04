Stem kathedraal weerklinkt in nieuw stadsgedicht ADA

02 april 2019

De 500 jaar oude belforttoren van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal verdwijnt de komende twee jaar achter stellingen voor renovatiewerken. Om die reden vroeg de stad aan stadsdichter Maud Vanhauwaert of ze een nieuw stadsgedicht wild schrijver met de kathedraal als uitgangspunt. “’t Zal wel zijn,” reageerde Maud op die vraag. “Geen gebouw is iconischer in deze stad, geen gebouw heeft zoveel te vertellen als de kathedraal.”

In het gedicht ‘Deze Oude Lieve Vrouw’, hoor je als het ware de stem van de kathedraal. “Ik stel haar voor als een lieve oude dame die de voorbijgangers aanspreekt. In het gedicht probeer ik de link te leggen met de ouden van dagen in onze maatschappij, die al te vaak te kampen hebben met eenzaamheid,” vertelt Maud.

Over de hele lengte van de toren hangt een groot doek met daarop de laatste regels van het gedicht: “Schrijf deze oude lieve vrouw niet af al hang ik aan katheters, aarzel niet zelfs nu ik haper, nader.” Jelle Jespers vertaalde die laatste regels in haperende letters.

Tot 7 april weerklinkt het stadsgedicht elke dag om 20 uur vanuit de belforttoren in samenspel met de beiaard.