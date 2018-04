Stem Antwerpen tot Fietsstad 2018 05 april 2018

Wordt Antwerpen dé fietsstad van Vlaanderen? Daar kunnen de Antwerpenaars mee over beslissen op www.fietsgemeente.be. Tot 21 mei kan iedereen stemmen. Wie stemt, maakt kans op onder andere een fietsknooppuntenkaart of een bon van 1.500 euro in een fietsenwinkel. De verkiezing tot Fietsstad 2018 beloont steden en gemeenten met een sterk lokaal fietsbeleid. Naast de titel maakt Antwerpen kans op een subsidie van 50.000 euro om te investeren in fietsparkeren, fietstellingen en innovatieve fietsoplossingen. Momenteel staat Kortrijk boven aan de lijst. (NBA)