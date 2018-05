Stellingen stadhuis vertellen liefdesverhaal 30 mei 2018

02u39 1 Antwerpen Het stadhuis heeft alvast een beetje van haar grandeur terug. De lelijke stellingen voor de renovaties werden opgefleurd door de illustratrice Fatinha Ramos (41). De stellingen vertellen het verhaal van een reiziger.

Een reiziger die verliefd wordt op het stadhuis, er zullen er velen geweest zijn maar het is de Portugese Fatinha Ramos die er een verhaal van maakte. "De reiziger die in Antwerpen aankomt, wordt verliefd op een vrouw, zij staat symbool voor het stadhuis. De rok die ze draagt is een print van het originele behang. Ik heb binnen enkele rondleidingen gekregen en de originele vloerpatronen of behang heb ik meegenomen in de illustraties buiten", vertelt Ramos. De kunstenares is wereldvermaard en exposeert van New York tot Tokio. Ze is vooral gespecialiseerd in het illustreren van kinderboeken. De reiziger op een Vélo, een aanzoek met een diamant aan het Steen, de Vrijheidsboom, ze werden allemaal mee opgenomen. "Laat ons zeggen dat ik er veel research voor heb gedaan. Het is een project van 9 maanden geweest om tot dit resulaat te komen."





De panelen zijn ook interactief: via een QR-code die je kan scannen kom je op de Museum-app terecht, die je al meer kan vertellen over het stadhuis. Daarnaast zijn er ook enkele LED-schermen die informatie over de werkzaamheden of evenementen in de buurt zullen tonen. Voor het bouwverlof wordt ook het bovenste gedeelte van de stelling nog weggewerkt met doeken waarop het originele stadhuis geprint werd. (NBA)