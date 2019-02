Steekpartij op Gülen-topman in Antwerpen was familieruzie Erdogan-aanhanger krijgt twee jar cel met uitstel Patrick Lefelon

01 februari 2019

09u45 0

De 32-jarige Fetullah D. is veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel voor het neersteken van de topman van de Turkse Gülenbeweging in Merksem. Volgens de rechter had de steekpartij niets met politieke motieven te maken. Het ging om een familieruzie.

Ibrahim Anaz (36), de woordvoerder van de Gülenbeweging in ons land, wilde vorige zomer zijn nicht in Merksem gaan waarschuwen. De vrouw had samen met haar man Fetullah D. (32) een reis naar Turkije gepland. Maar Anaz verwachtte problemen: zijn nicht had in het verleden in het bestuur van een Gülen-vereniging gezeten en sinds de mislukte staatsgreep van 2016 in Turkije staan Gülen-aanhangers er op de zwarte lijst.

Echtgenoot Fetullah D. - een fervent Erdogan-supporter - schrok zich te pletter: hij wist niet dat zijn vrouw aan Gülen gelinkt was. Er kwam ruzie van en die escaleerde. Fetullah D. nam in de keuken een mes, waarna Anaz de straat op vluchtte. Fethulla ging hem achterna en haalde verschillende keren uit. Anaz kon afweren en liep messteken in zijn arm en hand op.

“Fanatisme ontoelaatbaar”

De steekpartij haalde zowat alle Vlaamse nieuwswebsites, waarna sociale media volliepen met verontwaardigde reacties. Ook politici lieten hun afkeuren blijken. “Proven again: hate leads to suffering. Heel veel sterkte Ibrahim”, schreef Groen-voorzitter Meyrem Almaci op Twitter. Ook Antwerps gemeenteraadslid Philip Heylen (CD&V) condoleerde Anaz. Hij schreef op Facebook dat “het fanatisme van sommige Erdogan-aanhangers in ons land ontoelaatbaar is”.

Maar had Fetullah D. politieke motieven om de steekpartij te plegen? Het parket vindt niet dat het om een haatmisdrijf gaat en weerhoudt het niet als verzwarende omstandigheid. D. riskeert 18 maanden cel met uitstel, gekoppeld aan probatievoorwaarden, voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen.

Haatberichten

“Het gaat hier om een familiaal geschil dat door politieke meningsverschillen totaal uit de hand is gelopen. Ik keur het geweld absoluut af”, zei procureur Mario Wijns. “Toch heb ik de indruk dat het slachtoffer de feiten recupereert om zijn eigen zaak te dienen. Waarom stapte hij vrijwel onmiddellijk na het incident zélf naar de pers? Waarom verscheen op de dag dat dit proces werd ingeleid een fameus aangedikt artikel in de pers (de raadsman van Anaz liet daarin optekenen dat de Turkse gemeenschap wereldwijd deze rechtszaak volgt, red.)? En waarom voegde hij aan zijn burgerlijke partijstelling in deze zaak een hele reeks klachten tegen onbekenden voor haatberichten. Zo wil je een bepaalde perceptie creëren?”

Meester Walter Van Steenbrugge, die Anaz bijstaat, betreurt de zienswijze van het parket. “Politieke motieven hebben in deze aanval weldegelijk een belangrijke rol gespeeld. Bezoek het Facebookprofiel van de beklaagde en je ziet meteen hoe zeer hij met Erdogan dweept. Het staat bol van de foto’s en teksten van de Turkse leider. Hij plaatste zelfs een foto van zijn zoontje die aan het presidentiële paleis naast een gewapende politieman poseert.”

De rechtbank volgt de openbare aanklager in zijn stelling dat het niet om een haatmisdrijf gaat. Fetullah D. wordt veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met uitstel. Alleen de maanden die hij in voorarrest zat, zijn effectief. Hij moet Ibrahim Anaz een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro, in afwachting dat een deskundige de volledige schade heeft beraamd.