Steeds meer Antwerpse jongeren vinden een baan Dieter Lizen

14 december 2018

20u05 0

Vijftien fiere vluchtelingen kregen in Comics Station hun diploma als huishoudhulp na een intensieve opleiding van 6 weken. In januari mogen ze bij 8 dienstenchequebedrijven aan de slag. Het is een voorbeeld van initatieven die de stad financieel steunt om vooral nieuwkomers en jongeren aan een job te helpen en dat werpt vruchten af. Toch blijft er ook voor de opvolger van schepen van werk Marc Van Peel nog werk aan de winkel.

Eerst het goede nieuws. Het aantal werkzoekenden is het afgelopen jaar in Antwerpen met 2600 personen of 7,9% gedaald naar 30.472 (cijfer van november 2018). Het aandeel van de groep van jonge werkzoekenden onder 25 (-9,1%) en allochtone werkzoekenden (-8,5%) zakt ook opvallend. Het aantal werkzoekende jongeren tot 25 jaar daalde ook in 2017 al met 6,8% op jaarbasis.

Tegelijk schoot het aantal Antwerpse vacatures het afgelopen jaar de hoogte in. In november ontving de VDAB 2.681 vacatures in Antwerpen. Dat is 28,6% meer dan in november 2017. De laatste twaalf maanden (december 2017 - november 2018) ontving VDAB in Antwerpen 29.937 vacatures. Dit is 18,9% meer dan in de periode van 12 maanden daarvoor (december 2016 - november 2017). Vooral in de industrie, informatica en telecom, Openbare besturen, de dienstensector en de voedingssector zijn er meer dan 5000 werkwilligen tekort.

De moeilijkheid blijft om die vacatures te koppelen aan de hoge werkloosheidsgraad bij Antwerpse jongeren. Met in november 23,4% ligt die nog altijd 10% hoger dan de Vlaams werkloosheidsgraad bij jongeren. Een van de initatieven die de stad hiertoe steunt is het opleiden van anderstalige nieuwkomers richting laagdrempelige huishoud- en horecajobs. 15 Van die cursisten kregen gisteren hun diploma in Comics Station.

“Ik woon intussen vijf jaar in België, maar dankzij deze opleiding heb ik nu echt een volwaardige kans op een job ”, zegt Sinzai Sediqullah, die vluchtte voor de oorlog in Afghanistan. “Hier volgen vrouwen en mannen samen les, dat vind ik mooi. We krijgen ook Nederlandse les en je leert ook heel erg ‘planmatig’ werken in de cursus. Poetsen is leuk omdat ik zo in contact kom met mensen uit alle lagen van de bevolking en van verschillende culturen. Dat spreekt me aan in de job. Ik ga hier ook naar de scouts in Hemiksem en zo leer ik Belgische vrienden kennen. Stilaan voel ik me meer en meer Belg”.

De Antwerpse werkloosheidscijfers volgen de Vlaamse dalende trend al vier jaar op rij. Schepen van Werk Marc Van Peel mag dus afzwaaien met een degelijk rapport voor Werk. “We konden rekenen op een algemeen positief economisch klimaat, maar toch mogen we hopen dat onze acties voor bedrijven en werkzoekenden ook een effect hebben gehad”, zegt afscheidnemend schepen van Werk Marc Van Peel (CD&V). “We zien dit zeker op het vlak van jongerenwerkloosheid: onze aanpak om jongeren op straat, in jeugdhuizen, op sociale media aan te spreken en naar een opleiding of werk te begeleiden werkt. Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen, hopelijk zet de volgende schepen voor werk dit verder”.