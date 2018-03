Stedelijke kinderopvang zet deuren open 14 maart 2018

Naar aanleiding van de Dag van de Zorg stellen de stedelijke kinderopvanglocaties Bobijn (Antwerpen) en Parkvilla (Merksem), morgen hun deuren open voor de buurt. Tijdens de opendeurdag laten ze zien hoe zij maximale leerkansen bieden aan elk kind. Zij dagen de kinderen motorisch uit door dans, het planten van bloemen en schilderen. Ook wordt er in de kinderopvang veel aandacht besteed aan taalontwikkeling door activiteiten zoals voorlezen. Meer informatie over kinderopvang in Antwerpen is te vinden op www.antwerpen.be/ kinderopvang. (NBA)