Stedelijk Onderwijs vanaf 2020 in De Pit

02u45 0 Antwerpen Als alles goed gaat, opent het Stedelijk Onderwijs binnen twee jaar zijn nieuwe Antwerpse hoofdzetel aan de Frankrijklei. Het gebouw dat ooit toebehoorde aan de FOD Financiën, is binnenin al helemaal gestript. De renovatie tot een modern, energiezuinig kantoorgebouw start dit najaar. In 'De Pit' zullen 310 mensen werken.

Vandaag zitten de ondersteunende diensten van het Stedelijk Onderwijs - een net van 116 scholen en centra met 55.000 leerlingen cursisten - nog verspreid over drie locaties:de Lange Gasthuisstraat, de Lamorinièrestraat en de Grote Steenweg. Die gebouwen zal de stad waarschijnlijk verkopen, hoewel er daarover geen formele beslissing is. Een logische bestemming voor het complex in de Lange Gasthuisstraat zijn wonen én winkels.





De Pit, een naam die het personeel zelf koos, staat volgens bedrijfsdirecteur Gonda Verhaert voor de drive van het team én een plek waar je even halt kan houden om hulp te vragen. "Zoals een pitstop."





HUB Architecten geeft het acht verdiepingen hoge gebouw een grondige 21ste-eeuwse, strakke make-over. Blikvangers zijn onder meer de 'vide' van twee verdiepingen hoog voor de ontvangstbalie op de niveaus 0 en 1 en een daktuin die de plaats inneemt van een parkeerdek en via een brug vanuit het personeelsrestaurant bereikbaar is.





Voor de medewerkers zijn er slechts 36 parkeerplaatsen, maar wel 179 fietsstaanplaatsen. Dat past in het plaatje van duurzame mobiliteit. Niemand heeft een vaste werkplek.





