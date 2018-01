Stedelijk Onderwijs model voor energiebesparing 19 januari 2018

Het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen geeft zichzelf 10 op 10 voor energiebesparing. Drie jaar vóór de deadline zijn de klimaatdoelstellingen al behaald. "Met onze 345 gebouwen verspreid over de stad kunnen we een verschil maken in de uitstoot van broeikasgassen", stelt bevoegd schepen Claude Marinower (Open Vld) met plezier vast.





In 2011 startte het Stedelijk Onderwijs met een groot masterplan rond energiebesparing in haar scholen en administratieve gebouwen. Doel tegen 2020: 30 procent besparing op het totale energieverbruik en 50 procent op de uitstoot van CO2. Dat leidde in zes jaar tijd tot 146 projecten, goed voor een investering van zowat 31,5 miljoen euro. Het ging dan om isolatie van daken en vloeren, renovaties van stookplaatsen, nieuwe verlichting en renovatie van gevels.





Met resultaat, want nu al zijn de streefcijfers voor 2020 behaald. Tot en met 2019 wordt nog eens 18 miljoen euro uitgetrokken voor 61 energiebesparende ingrepen. Geen wonder dus dat het tussentijds rapport van de afdeling patrimonium van het Stedelijk Onderwijs tegen 2020 liefst 47 procent energiebesparing en een beperking van de CO2-uitstoot met 64 procent vooropstelt. (PHT)