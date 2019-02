Stedelijk Lyceum Offerande gaat zelfbedachte woordenboek drukken Antwerpse school krijgt Vlaamse subsidies in het kader van het dynamoPROJECT BJS

14 februari 2019

15u21 0 Antwerpen Het Stedelijk Lyceum Offerande uit Antwerpen krijgt een projectsubsidie van de Vlaamse overheid. Met het geld gaan 200 leerlingen een eigen woordenboek bedenken, vormgeven en drukken.

Het maken van een muurschildering, een ecologisch verantwoorde wetenschapsopera of met de klas de opnamestudio induiken. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe scholen creatief aan de slag gaan met de subsidies in het kader van het dynamoPROJECT. 183 scholen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits meer dan 340.000 euro om zo’n creatief cultuurproject te realiseren. De projecten lopen van februari tot eind juni.

In Antwerpen mag onder meer het Stedelijk Lyceum Offerande uit Antwerpen op Vlaamse steun rekenen. 200 OKAN-leerlingen gaan in verschillende workshops, ingebed in de lessen, een eigen woordenboek bedenken, vormgeven en drukken. Het geeft hen de kans om hun moedertaal als kapstok te gebruiken voor het leren van Nederlands. Museum Plantin-Moretus ondersteunt met als eindpunt een co-creatieve expo.