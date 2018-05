Stedelijk Lyceum Lamorinière is Ster van Europa 2018 26 mei 2018

Het Stedelijk Lyceum Lamorinière uit Antwerpen heeft de 'Ster van Europa' 2018 gewonnen. De school ontvangt de prijs omdat ze met hun uitwisselingsprogramma voor leerlingen de Europese samenwerking naar een hoger niveau tilt. Uit meer dan 50 kandidaten kwamen zij als sterkste uit de bus. Elk schooljaar kunnen 50 leerlingen Gastronomie, Animatie in de Ouderenzorg, Kinderzorg, Zorgkunde en Jeugd- en Gehandicaptenzorg vier weken op buitenlandse stage. Dankzij een subsidie van Erasmus+ komen de leerlingen vaak voor het eerst echt in aanraking met een andere Europese cultuur. De leerlingen kunnen naar Frankrijk, Finland, Spanje of Malta. (ADA)