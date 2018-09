STEAM-project laat scholieren atheneum experimenteren 07 september 2018

Het Antwerps atheneum biedt nu voor het eerst een STEAM-richting aan. De zogeheten STEM-richtingen, waarbij de nadruk ligt op wetenschappen (science), technologie en wiskunde (mathematics), zitten in de lift. STEAM gaat nog een stapje verder.





"De A staat voor kunst (art), taal maar ook design", verduidelijkt leraar wetenschappen Dag De Baere. "Vier uur per week krijgen de leerlingen een basisprogramma en er zijn ook speciale projectweken. We willen hen de mogelijkheid bieden om zich, vanaf een eerste jaar, te verdiepen in de wereld van de wetenschap door het onderzoekend leren."





De eerste opdracht? 'Bedenk een manier om een ei vanop de eerste verdieping van de school te laten vallen, zonder dat het breekt.' Enkele leerlingen fabriceerden een parachute of ze maakten gebruik van ballonnen om het ei heel te houden. Het STEAM-project is dan wel gloednieuw, op het atheneum hebben ze al langer oog voor kunst. "Kunst is een expressievorm die niet bedreigend overkomt en die helpt bij het samenleven op school", zegt directeur Karin Heremans. "We startten dit STEAM-project in de eerste graad, én met succes. Er schreven zich 17 eerstejaars en 27 tweedejaars voor in. Bij de eerste proef waren ze al zo enthousiast, dat ze gewoon verder experimenteerden tijdens de speeltijd zonder dat ze het zelf doorhadden". (DILA)