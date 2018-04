Stationsbuurt krijgt 'Mediaplein' 13 april 2018

02u22 0 Antwerpen De stad krijgt er een 'Mediaplein' bij achter het Centraal Station. Aanleiding is de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de mediabedrijven De Persgroep Publishing (onder meer uitgever van Het Laatste Nieuws en De Morgen) en Medialaan (moederbedrijf van VTM). Die fuseren in 2019.

Momenteel is al een grote bouwput uitgegraven in de zone tussen de achterzijde van het Centraal Station en de Van Spangenstraat. Het complex moet klaar zijn in de loop van 2019.





De stad wil de volledige buurt laten heropleven en is tevreden met de vestiging van grote bedrijven zoals De Persgroep en Medialaan. Met de naam 'Mediaplein' wil het districtscollege de omgeving aantrekkelijker maken voor andere mediabedrijven en start-ups.





Negatief advies

De cultuurraad van het district Antwerpen had eerder dit jaar een negatief advies gegeven. Daar ging de voorkeur uit naar Spoorwegplein, Stevensonplein of Centersplein. Maar het districtscollege drukt 'Mediaplein' nu toch door. (PHT)