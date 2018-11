Statiegeldstore groot succes: 7.000 petflessen op drie dagen ADA

21 november 2018

Met zo een 3.000 bezoekers, meer dan 7.000 ingeleverde PET-flessen in de tijdelijke Statiegeld Store en 1.355 euro aan donaties, spreekt organisator Ecover van een groot succes. Vorige week opende aan De Wilde Zee een tijdelijk inleverpunt voor PET-flessen waarmee het bedrijf de discussie rond statiegeld voor PET-flessen nieuw leven wil inblazen. “Plastic flesjes en blikjes zijn momenteel verantwoordelijk voor 40 procent van het volume van zwerfafval. Een statiegeldsysteem als oplossing is er, voorlopig, nog niet, want de regering blijft de beslissing uitstellen,” klinkt het bij Ecover. De strijd tegen wegwerpplastic stopt voor Ecover niet na het sluiten van de Statiegeld Store. Van de ingeleverde PET-flessen in de Statiegeld Store gaat designer Dirk van der Kooij een ‘discussietafel’ maken. De tafel wordt nadien ingezet om verder over het onderwerp door te praten.