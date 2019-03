Statiegeld op drankverpakkingen: stad wil enkel beslissing op Vlaams niveau philippe truyts

26 maart 2019

09u55 0 Antwerpen Net als veertien maanden geleden heeft de politieke meerderheid in Antwerpen een toetreding tot de Belgisch-Nederlandse statiegeldalliantie weggestemd. Een motie van Groen kreeg vannacht in de gemeenteraad enkel steun van CD&V en PVDA. De socialisten, die vorig jaar nog samen met Groen een motie indienden, rekenen op de Vlaamse regering om knopen door te hakken.

Tot nu toe zijn 850 bedrijven, verenigingen en gemeenten aangesloten bij de statiegeldalliantie Raadslid Ilse Van Dienderen (Groen) legde een aantal cijfers voor om het belang van statiegeld op drankverpakkingen te onderstrepen. “Liefst 43 procent van alle zwerfvuil zijn blikjes en plastic flesjes. Acht op de tien Vlamingen willen statiegeld betalen.” Sam Voeten (CD&V) sloot zich aan. Niet zo verwonderlijk, aangezien partijgenoot en ex-schepen Philip Heylen altijd een fervent voorstander van statiegeld is geweest. Voeten vroeg zich af of er nu een andere sp.a in de meerderheid zit dan in de vorige coalitie.

Yasmine Kherbache, fractieleider van sp.a, pakte het handig aan. “Net dankzij de interpellatie van Toon Wassenberg (voormalig socialistisch raadslid, red.) vorig jaar heeft het college een brief verstuurd naar toenmalig minister Joke Schauvliege (CD&V). Een brede oplossing op Vlaams niveau moet zwerfvuiltoerisme tussen gemeenten tegengaan. Ik stel voor dat we bevoegd minister Koen Van den Heuvel nog eens herinneren aan die collegiale brief en we vernemen wat hij gaat doen nu er een strengere Europese wetgeving is.”

Schepen van Stads- en Buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA) riep op om de motie van Groen te verwerpen. “Statiegeld kun je niet op stedelijk niveau oplossen.” Meerderheidspartijen N-VA, sp.a en Open Vld volgden hem, Vlaams Belang onthield zich.