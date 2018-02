Start werken aan Ankerrui 08 februari 2018

Deze week is de aannemer gestart met de rioleringswerken op de Ankerrui-Zuid in kader van de werken aan de Noorderlijn. De werken beginnen ter hoogte van het kruispunt met het Hessenplein en vorderen richting Tunnelplaats. Wanneer de rioleringswerken zich vlak voor een garage bevinden, dan zal deze gedurende een korte periode niet toegankelijk zijn. De aannemer brengt de eigenaars hiervan op voorhand op de hoogte. De andere garages blijven bereikbaar voor 7 uur 's ochtends en 17 uur 's avonds. Naargelang de locatie van de rioleringswerken zijn de garages bereikbaar via het kruispunt met het Hessenplein of via de Stijfselrui. (ADA)