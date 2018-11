Start verkoop serviceflats Cadix NBA

23 november 2018

18u18 0 Antwerpen Het Zorgbedrijf is begonnen met de verhuur en verkoop van de 65 nieuwe serviceflats op het Eilandje. In het najaar van 2019 zal de nieuwbouw klaar zijn.

De nieuwbouw serviceflats hebben 1 of 2 slaapkamers en een terras. Alle flats hebben een woonruimte met veel lichtinval, een ingerichte keuken, een berging met ruimte voor wasmachine en droogkast, een badkamer met inloopdouche en het slimme, persoonlijke alarmsysteem Vital van Zorgbedrijf Antwerpen. Het U-vormige gebouw telt 5 verdiepingen en er is een ondergrondse parking en een groentuin. In het dienstencentrum op het gelijkvloers kunnen bewoners en buurtbewoners terecht voor betaalbare maaltijden, activiteiten, cursussen en diensten

De nieuwbouw serviceflats van Cadix zijn te huur of te koop via een woonrechtcertificaat. Dat is vergelijkbaar met een obligatie (kasbon) waaraan een woonrecht voor 20 jaar is verbonden. Bij een verhuis naar een woonzorgcentrum, bij overlijden of uiterlijk na 20 jaar, krijgt de intekenaar het initieel geïnvesteerde kapitaal terug.

Wie een kijkje wil komen nemen bij de serviceflats Cadix is welkom op de infosessies met bezoek aan de modelflat. Er zijn nog enkele plaatsen voor de infosessies op zaterdag 24 november van 14 tot 17 uur en woensdag 28 november van 14 tot 17 uur. Ook volgend jaar worden nog infosessies georganiseerd. Meer info via: www.zorgbedrijf.antwerpen.be/serviceflatscadix.