Start van Ronde lokt 70.000 wielerfans naar Scheldestad 03 april 2018

Ondanks het gure weer kwamen 70.000 wielerliefhebbers zondag naar Antwerpen, waar voor de tweede keer de Ronde van Vlaanderen werd afgetrapt. Niet burgemeester Bart De Wever (N-VA) maar Miss België Angeline Flor Pua gaf het officiële startsein om half 11, aan het Steenplein. "Omdat ik het 'onterecht' vind dat de 'bloemenmeisjes zijn afgeschaft", grapte De Wever.





Enkele minuten later was het peloton de Scheldestad alweer uitgereden, uitgewuifd door tienduizenden mensen. Een van de vele wielerfans was Pieter-Jan (27), die ter hoogte van het Falconplein vurig stond te supporteren. "Ik kom van de bakker voor de paasbrunch", zegt hij. "Net zoals vorig jaar houd ik even halt om te supporteren. Wie vandaag de zege pakt? Sep Vanmarcke? Al hoop ik stiekem op Wout Van Aert. Maar dat is nog wat vroeg zeker?"





Dat de Ronde het dit jaar zonder Lance Armstrong moet stellen - hij annuleerde zijn komst wegens "een drama in de privésfeer" - lijkt de Antwerpenaar allerminst te deren. "Een dopingzondaar heeft in het hedendaagse wielrennen geen plaats. Nee voor mij hoeft Lance Armstrong er niet per se bij te zijn", klinkt het kordaat bij een wielerfan.





Slecht weer

Ondanks het slechte weer kwamen 70.000 mensen naar de start van de Ronde kijken. Dat is evenveel als vorige jaar, toen Vlaanderens Mooiste onder een prachtige lentezon vertrok. (BJS)