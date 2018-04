Start-ups KBC verhuizen naar The Beacon 10 april 2018

02u40 0

De start-ups van Start it @KBC, die sinds 2014 verschillende verdiepingen gratis ter beschikking hebben in de KBC-Toren, verhuizen vóór eind juni naar het Tolhuis in Antwerpen. In het Tolhuis wordt The Beacon ontwikkeld, een business en innovatiehub voor innovatieve start-ups, scale-ups, technologische corporates en toponderzoekers. De stad Antwerpen stelde KBC voor om de start-ups gedurende de werken aan de KBC-Toren onder te brengen in het Tolhuis. KBC bereikte daarover een akkoord met het Antwerpse stadsbestuur. (NBA)