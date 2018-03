Start-up Helpper haalt 1 miljoen op 09 maart 2018

De Antwerpse start-up Helpper, een deelplatform voor thuishulp, heeft 1 miljoen euro kapitaal opgehaald en krijgt structurele steun van de ziekenfondsen OZ en Partena, die samen goed zijn voor ongeveer 2 miljoen klanten.





Helpper is een start-up die mensen uit de buurt met elkaar verbindt, om elkaar te helpen en te ondersteunen in de dagelijkse taken. "Dat zijn bijvoorbeeld ouderen die iemand nodig hebben om boodschappen te doen of om te helpen koken; of iemand die klusjes of administratie doet bij mensen met een beperking", zegt oprichter François Gerard. "Dit systeem is enorm belangrijk om mensen uit sociaal isolement te houden of hen eruit te trekken. Wie helpt, ontvangt daarvoor een kleine vergoeding."





Helpper heeft inmiddels 1 miljoen euro opgehaald bij Carevolution, een investeringsmaatschappij van het ziekenfonds Partena. Daarnaast gaan de ziekenfondsen Partena en OZ, samen goed voor 2 miljoen klanten, structureel met het bedrijf samenwerken. "De ziekenfondsen gaan hun mensen extra opleiden om te selecteren wie precies naar welke zorgverlener wordt toegestuurd. Zo wordt Helpper de geprefereerde partner voor mensen die 'tussen de mazen van het net vallen' in het huidige zorgaanbod", aldus Gerard.





De zorgsector zit volgens Gerard in de problemen: zowel qua werkdruk als op het vlak van betaalbaarheid. "Daarnaast is er het probleem van vereenzaming in de maatschappij. Helpper is een oplossing voor beide problemen: niet-medische taken kunnen door buurtbewoners worden ingevuld, en tegelijk is er een vorm van buurtzorg die heel positief is voor het welzijn of gevoel van veiligheid van mensen." (BJS)