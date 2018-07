Start ticketverkoop 'Sleep' van Max Richter 03 juli 2018

02u33 0

Vanaf vandaag start de ticketverkoop voor het condert Sleep van componist Max Richter in de kathedraal van Antwerpen. Per land voert Richter dit werk slechts eenmalig uit. Nog nooit klonk het in een kerkgebouw, evenmin in de onmiddellijke nabijheid van de meesterwerken van Rubens. Het concert vindt plaats in de nacht van 7 op 8 september 2018 en duurt acht uur. Er zullen bedden geplaatst worden in de kathedraal zodat je er rustig kan genieten van de muziek. Tickets kosten 90 euro of 120 euro inclusief ontbijt. Tickets via visitantwerpen.be (ADA)