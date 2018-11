Starbucks trakteert gratis koffie voor tiende verjaardag: honderden mensen schuiven aan ADA

06 november 2018

08u43 0 Antwerpen Starbucks trakteert op gratis koffie voor de tiende verjaardag van het filiaal in het centraal station van Antwerpen. Honderden mensen kwamen af op de traktatie en genoten van een latté, macchiato caramel of een cappuccino.

Het was druk deze morgen in de Starbucks van het centraal station. Honderden mensen stonden er aan te schuiven voor hun gratis koffie ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de koffiezaak in Antwerpen en de heropening van het filiaal na een grondige make-over. “Het is heel moeilijk te zeggen hoeveel volk we al over de vloer hebben gehad maar onze mensen maken de ene koffie na de andere. Ik zou er niet van verschieten als we al een vijfhonderdtal mensen bediend hebben,” vertelt Dana Van Hullebusch van Starbucks. De mensen kunnen kiezen tussen een gratis tall cappuccino, latté of macchiato caramel. De andere dranken moet je wel betalen.

Vrienden en studenten Wout Vermeylen (18), Yorben Casters (19) en Philippe Van der Heiden (19) stapten speciaal af in het centraal station in plaats van halte Berchem station voor hun gratis koffie. “Ik had het gezien op Facebook en een aantal vrienden spraken me er ook over aan. Maar het idee kwam eigenlijk van Wout,” vertelt Yorben. “We drinken alle drie graag koffie maar we stoppen eigenlijk nooit bij Starbucks. Maar voor een gratis koffie maken we al eens graag een omweg,” voegt Philippe toe. Na hun koffie nemen de studenten bioingenieur de trein terug naar Berchem om naar de les te gaan. “Met deze portie koffie zullen we zeker niet in slaapvallen tijdens de les,” grapt Wout.

De gratis koffie is enkel te verkrijgen in de Starbucks van het Centraal Station nog tot 22 uur vanavond.