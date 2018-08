Stap terug voor Christian Leysen 29 augustus 2018

Antwerps ondernemer Christian Leysen (64) stopt eind dit jaar als gedelegeerd bestuurder bij logistiek dienstverlener Ahlers, gevestigd aan de Noorderlaan. Dat meldt De Tijd. Leysen wordt vanaf 1 januari opgevolgd door topmanager Stefan Van Doorslaer (46). Hij blijft wel voorzitter van de groep Ahlers en de overkoepelende AXE Groep.





Christian Leysen richtte in 1984 het IT-bedrijf Xylos op. Vijf jaar later stapte hij in Ahlers. In 1994 kocht hij er de Duitse groep Stinnes uit. In een korte reactie laat Leysen weten dat een goed bedrijf voor zijn opvolging zorgt. Hij ziet nog uitdagingen voor Ahlers, zoals de groeiende vraag naar maatwerk in de logistiek. Zijn politieke carrière ligt al enige tijd achter de rug. Leysen werd in 2000 in de Antwerpse gemeenteraad verkozen voor Open Vld. Hij leek schepen van Financiën te worden, maar Luc Bungeneers trok uiteindelijk het laken naar zich toe na een intern duel.





Stefan Van Doorslaer is industrieel ingenieur van opleiding. Sinds 2006 bouwde hij Ahlers in Rusland en enkele voormalige Sovjetrepublieken uit.





Ahlers haalt een jaaromzet van circa 200 miljoen euro en telt 1.300 werknemers in 35 landen. (PHT)