Standbeeld Jordaens krijgt opknapbeurt 23 februari 2018

02u36 0 Antwerpen Het standbeeld van schilder Jacob Jordaens aan de Oever in centrum Antwerpen krijgt een grondige opknapbeurt. Het zijn arbeiders van Levanto, een tewerkstellingsproject voor langdurig werklozen, die het beeld reinigen.

Het beeld van Jordaens werd in augustus van 2017 verplaatst omwille van de herinrichting van de Oever. Daarna moest het hier en daar geretoucheerd worden. Zo stak het beeld iets hoger uit de grond dan voorheen en dat moet bijgeschilderd worden. Ook moest Jacob Jordaens opnieuw opgepoetst worden.





Levanto

Voor de onderhoudsbeurt worden mensen van Levanto ingezet. "Levanto is een sociale onderneming die kansen geeft aan mensen die ver staan van de arbeidsmarkt of niet klaar zijn voor reguliere arbeidsmarkt", zegt Antwerps schepen Caroline Bastiaens (CD&V), bevoegd voor patrimoniumbeheer. "De arbeiders voeren geen diepgaande restauratieve ingrepen uit, maar wel kleine onderhoudswerken zoals oppoetsen met water en neutrale zeep, retoucheren van verfschade en waxen van het beeld. De werken worden uitgevoerd onder toezicht van een restauratie-expert."





De onderhoudsbeurt, die afhankelijk van de vuilheid één- tot tweejaarlijks gebeurt, zou in de loop van volgende week klaar zijn. (BJS)