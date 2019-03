Stalen trambrug van 115 ton is technisch huzarenstuk ADA

21 maart 2019

10u42 0 Antwerpen De stalen trambrug ligt op zijn plaats. Hiermee is een belangrijke missing link aangelegd in de aanleg van de Noorderlijn. Vanop de brug zal de tram de Rooseveltplaats, het Operaplein of naar Kipdorp rijden.

Het moet een echte eye catcher worden volgens de ingenieurs van de Noorderlijn. Niet alleen omdat het er volgens hen ongelofelijk mooi zal uitzien maar ook omwille van de technische complexiteit. De stalen trambrug ligt nu volledig op zijn plaats. Het gevaarte weegt een slordige 115 ton en is 29 meter lang. Voorlopig steunt de brug nog op tijdelijke steunpilaren maar de komende dagen zal de brug verder samengesteld en gelast worden om nadien op zijn definitieve plaats terecht te komen. Nadien worden de technieken als de bovenleiding geplaatst. Dat alles zal zo een twee maanden in beslag nemen.

Wat maakt die brug nu zo belangrijk? “De brug is technisch een grote uitdaging. Het is een trambrug maar ook de hulpdiensten zullen erover kunnen rijden. Maar vooral, de wissels zijn volledig geïntegreerd in de brug. Vanop de brug kan de tram naar de Rooseveltplaats, het Operaplein of naar Kipdorp rijden,” vertelt Koen, projectleider van de Kipdorpsite. De brug wordt afgewerkt met roosters zodat tramgebruikers zicht zullen hebben op de archeologische site waar ze over rijden maar ook de doorrijdende wagens zullen ze onder zich door kunnen zien rijden.