Staking veroorzaakt hinder bij huisvuilophaling en in het onderwijs 28 februari 2018

03u01 0

De staking van ACOD tegen de pensioenplannen van de regering-Michel veroorzaakte gisteren in Antwerpen vooral hinder bij de huisvuilophaling en het (stedelijk) onderwijs. In 43 scholen, vooral basisscholen, werd er geen les gegeven. Er was wel opvang voor de kinderen. De invloed van de staking op het secundair onderwijs viel volgens de stad al bij al mee. Achttien van de twintig stedelijke kinderopvangcentra gingen gewoon open, zij het niet altijd voor alle leefgroepen. De huisvuilophaling ondervond ook hinder door de staking. Bij de dagophaling is een vertraging mogelijk. De nachtophaling gebeurde niet-selectief om te vermijden dat het afval te lang zou blijven liggen. De stad vraagt inwoners van wie recycleerbare fracties niet zijn opgehaald, die terug binnen te nemen en aan te bieden op de eerstvolgende ophaaldag. De Antwerpse containerparken bleven gisteren allemaal dicht. (ADA)