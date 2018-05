Staking legt sluikstortprobleem bloot KAPOTTE TV EN BERG KARTON VOOR POLITIEKANTOOR ANTWERPEN-NOORD DIETER LIZEN

18 mei 2018

03u01 0 Antwerpen Woensdag staakte meer dan de helft van de huisvuilophalers en veegdiensten van de sector Noord. Daardoor viel gisteren des te meer op hoe groot het probleem van sluikstort in

Antwerpen-Noord





geworden is. "Als het zo verder gaat, kunnen ze hier een annex van de Hooge Maey





opendoen.





Bouwafval, karton, kapotte huisvuilzakken, een koeltoog en een versleten televisie, samen achtergelaten op straat, pal voor het politiekantoor. Het triestige stilleven op de hoek van de Handelsstraat en de Jan Palfijnstraat blijkt helemaal geen unicum in Antwerpen-Noord, daags na de staking. Onderweg naar de plek struikelen we verschillende keren over andere sluikstorten in de buurt.





De stad geeft toe dat er heel veel afval in Antwerpen-Noord is blijven liggen. "De huis-aan-huisophaling is sterk vertraagd. Er zijn extra ploegen bezig om de ophaling van woensdag in te halen, maar hierdoor worden ook papiermanden minder geledigd en werd bijna geen sluikstort verwijderd", zegt schepen van Stads- en Buurtonderhoud Caroline Bastiaens (CD&V). "Iedereen die van dienst is, werkt opnieuw maar de veegdiensten focussen zich op de belangrijkste straten en de parken, maar moeten ook helpen bij de huis-aan-huisophaling".





"Door de staking van de huisophaaldiensten van woensdag is het probleem nu natuurlijk heel erg zichtbaar. Het is dweilen met de kraan open", zegt Charles Van Dyck, ondervoorzitter van de bewonersvereniging De Bilzen.





Dagelijkse kost

"Het is net een deel van de bewoners die hier plastic tasjes met afval tot hele interieurs net voor elke ophaalronde naast het huisvuil dumpen. In de Van Kerkhovestraat en de Diepestraat is sluikstort zelfs dagelijkse kost. Tegenover 15 jaar geleden is het probleem enorm verergerd en het neemt niet af. Integendeel, als het zo doorgaat, kan de stad hier een annex van de Hooge Maey opendoen."





Steeds minder GAS-pv's

Richting verkiezingen valt er zeker winst te halen valt uit een doeltreffende aanpak van sluikstort. Uit de recentste gemeentemonitor van de Vlaamse overheid blijkt dat 58 procent van de Antwerpenaren zich soms of vaak stoort aan sluikstort, voor zwerfvuil wordt dat zelfs 74 procent. Maar terwijl het aantal meldingen van sluikstort tussen 2012 en 2016 steeg met 28 procent, zakte het aantal uitgeschreven GAS-pv's voor sluikstorten in diezelfde periode van 4.907 naar 1.575. De stad kuist al vier jaar op rij ongeveer 8.000 ton sluikstort op en geeft jaarlijks 32 miljoen euro uit aan het opkuisen van zwerfvuil.





Bastiaens gelooft in een 'buurtgerichte communicatie' om sluikstort te voorkomen en in de invoering van statiegeld, waarover vandaag gestemd wordt in het parlement. "Het aandeel blikjes en flesjes in het gevonden zwerfvuil bedraagt 40 procent. Dat zijn al gauw 10 miljoen blikjes en flesjes per jaar." Dat kan bij wijkcomité De Bilzen op weinig applaus rekenen. "Wij vragen dat de vervuiler betaalt. Dat betekent vooral strengere controles. Niet door ambtenaren, wel door agenten, al dan niet in uniform", zegt Charles.