Staking legt haven plat op 13 februari philippe truyts

01 februari 2019

20u11 0 Antwerpen De nationale staking op woensdag 13 februari zal ook de Antwerpse haven treffen. Het gemeenschappelijk vakbondsfront verwacht dat de havenarbeiders die dag niet zullen werken. Schepen worden dan niet geladen en gelost.

Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) betreurt de acties en vreest voor imagoschade. Het economisch verlies kan volgens haar in de miljoenen euro’s lopen.

De loodsen lijken voorlopig niet deel te nemen aan de nationale staking. Die is er gekomen na het mislukken van het loonoverleg in de privésector. Een loonstijging van 0,8 procent over twee jaar vinden de bonden te weinig.

Naast de havens zal de staking ingrijpende gevolgen hebben voor de luchtvaart, het openbaar vervoer en het onderwijs. Ook de politie legt het werk neer.