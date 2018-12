Stakers geraken niet op actiepiket... door staking De Lijn Dieter Lizen

14 december 2018

De vakbonden riepen ook het Antwerpse personeel van de Handel op om om halftien massaal naar de parking van de Ikea in Wilrijk te komen. Slechts een vijftigtal werknemers van Ikea en andere grote winkelketens op de Boomsesteenweg ging in op de oproep om deel te nemen. “Een heel aantal geraakt hier echter gewoon niet door... de staking van De Lijn”, aldus Erik Dirckx van het BBTK. “Vooral mensen die uit de richting van de stad moeten komen, geraken hier heel moeilijk”.

Aan de inrit van de parking van de Zweedse meubelzaak werd een piket opgetrokken. “De winkel blijft gewoon open en we verhinderen niemand om te komen winkelen”, benadrukt Erik Dirckx. “Onze reactie is niet tegen de shoppers gericht, wel tegen de regering en de werkgevers. Tegen de regering omdat, als ze het over één ding wel eens waren de voorbije jaren dan was het in hun asociaal beleid tegenover de werknemers. Tegenover de werkgevers omdat zij ons, in het kader van de IPA-onderhandelingen (InterProfessioneel Akkoord), een alsmaar kleiner deel van de koek gunnen die door ons wordt geproduceerd en jaar na jaar groter wordt”.

Ook op de Meir gingen een twintigtal vakbondsmannen met pamfletten langs de winkels van grote ketens om hun collega’s te informeren over de staking.