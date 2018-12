Stakende douaniers krijgen steun van Sinterklaas ADA

06 december 2018

Sinterklaas en Zwarte Piet brachten de stakende douaniers een bezoekje en brachten bananen mee. Al verschillende donderdagen op rij legt het personeel een half uur het werk neer om te protesteren tegen het personeelstekort. Vorige keer kwam Meneer Pastoor nog langs om voor te lezen uit het Heilige Schrift. Vakbondsman Tom Verhoeven had ook wel goed nieuws: het management liet weten dat er 71 werknemers aangeworven zullen worden om de werkdruk te verlagen. “Maar die mensen moeten nog aangeworven worden en we weten niet hoeveel van die mensen uiteindelijk bij de dienst aangifte zullen terechtkomen. Er is dus nog veel onzekerheid.”