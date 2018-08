Stadspark komt op politieke agenda N-VA VRAAGT THEMACOMMISSIE OM PROBLEMEN IN KAART TE BRENGEN DAVID ACKE

27 augustus 2018

02u22 0 Antwerpen De toestand van het getergde Stadspark lijkt meer dan ooit een belangrijk programmapunt te worden bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Nadat eerder sp.a een voorstel lanceerde om opnieuw water in de vijver te krijgen, wil N-VA nu een themacommissie opstarten.

Districtsburgemeester Paul Cordy wil niet wachten tot januari, wanneer de bevoegdheid over het Stadspark van de stad overgedragen wordt aan het district, om in actie te schieten. "Midden september zou ik graag met alle politieke partijen en betrokken partijen rond de tafel zitten om de problematiek rond het Stadspark te bespreken en vooral kijken wat eraan gedaan kan worden. Ook moet die themacommissie duidelijkheid scheppen welk budget er nodig zal zijn." Op die manier zou er meteen vanaf de overdracht gewerkt kunnen worden aan de uitvoering van het plan. Welk budget nodig zal zijn, zal moeten blijken. Maar dat dat niet min zal zijn is duidelijk. "De restauratie van het Harmoniepark kostte al 800.000 euro."





Beheersplan

Volgens Cordy is er al heel wat studiewerk verricht. "We beschikken over een uitgebreid beheersplan, uitgewerkt door de Groendienst van de stad. Daarnaast legt Waterlink momenteel de laatste hand aan een uitgebreide studie over het waterbeheer in de wijk en over het Stadspark. Het district dient kennis te nemen van deze studies met het oog op het latere beheer, maar ook met het oog op de restauratie."





Buurtcomité uitgenodigd

Alle raadsleden van meerderheid en oppositie zijn uitgenodigd en moeten de mogelijkheid krijgen alle informatie te verkrijgen. "Daarom lijkt het ons niet aangewezen om met een beperkt aantal partijen hierover samen te zitten. Momenteel behoren immer een kwart van de raadsleden, de fracties van Vlaams Belang en PVDA en een aantal onafhankelijken, tot andere fracties. Ook zij moeten de mogelijkheid hebben hun rol als verkozene te kunnen spelen," vindt Cordy. Ook het buurtcomité is alvast uitgenodigd.





Dat elke politieke partij zich de toestand van het Stadspark lijkt aan te trekken, zou wel eens met de nakende verkiezingen te maken kunnen hebben. Dat ontkent Cordy dan ook niet. "Natuurlijk spelen de verkiezingen een rol en is het Stadspark een belangrijk punt op het programma. Het is iets wat leeft bij de buurt. Daarom ben ik heel blij dat het district nu de bevoegdheid krijgt, want tot januari kunnen wij zelf niets ondernemen om de toestand te verbeteren."