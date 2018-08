Stadsmakers laat 't Stad voor derde keer blinken 14 augustus 2018

Stadsmakers organiseert voor de derde keer Laat Antwerpen Blinken. De organisatie wil bewoners en verenigingen uitnodigen om actief mee te werken aan een propere en leefbare stad.





Iedereen met poetskriebels kan zich inschrijven om deel te nemen aan twee acties: 'World Clean Up day' of 'Plogging' op de Bremweide. Laat Antwerpen Blinken gaat door tussen zaterdag 15 en zaterdag 22 september. Op 15 september sluit Stadsmakers van 15 tot 17 uur aan bij de organisatie van 'World Clean Up day' en worden de Kaaien in het centrum proper gemaakt. Ook op Linkeroever gaan ze aan de slag met grijpers en borstels op de Boeienweide. Na het poetsen is iedereen welkom op het Ecofeest met foodtruck van 17 tot 20 uur.





Sportievelingen kunnen op zaterdag 22 september 2018 van 10.30 tot 12 uur deelnemen aan plogging, dat is joggen en zwerfvuil verwijderen, op de Bremweide. Diegenen die zich niet in het zweet willen lopen, zijn ook welkom. Stadsmakers voorziet materiaal om te poetsen. Inschrijven via 0800/25.825 (ADA)