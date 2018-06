Stadsgebouwen besparen 67.000 euro aan energie 08 juni 2018

De stad Antwerpen heeft dankzij de inspanningen van het personeel afgelopen winter 67.137 euro bespaard op de energiefactuur. Er namen 47 stadsgebouwen deel aan het initiatief 'WerKlimaat'. Dat loopt intussen al tien jaar.





In het Antwerpse klimaatplan staat dat de stad met de eigen diensten en gebouwen tegen het jaar 2020 - vergeleken met 2005 - de helft minder CO2 moet uitstoten. "Voor de hele stad gaat het om een vooropgestelde reductie van twintig procent", stelt schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA). "Een klimaatneutrale stad is het doel tegen 2050."





In 12 van de 47 deelnemende gebouwen is in de periode 1 november 2017 tot 30 april 2018 de afgesproken besparing gehaald. Goed voor ruim 1,3 miljoen kilowattuur. Het jaar voordien ging het nog om 32 gebouwen die hun doel bereikten. Volgens de stad ligt de terugval in bespaarde energie aan het feit dat veel gebouwen herhaaldelijk meedoen. Het wordt dan lastiger om steeds te verbeteren. Koude wintermaanden hebben uiteraard ook een effect. (PHT)