Stadsfestival voor groenere stad 21 april 2018

Koen Wynants, bekend van de organisatie 'Antwerpen aan 't Woord', organiseert op 5 mei een in deSingel soort Staten-Generaal over de vergroening van de stad. "De bedoeling is dat burgers, ondernemers, ambtenaren, politici en studenten elkaar inspireren ", zegt Wynants. Naam van het evenement: Botanik.





Veel Antwerpenaren komen volgens Wynants met uiteenlopende kleinschalige initiatieven om de 'betonnen' stad te vergroenen. Dat gaat van gemeenschapstuinen en boerenmarkten tot buurderijen en groenslingers. 'Botanik' in deSingel gooit op zaterdag 5 mei de deuren open vanaf 9.30 uur. Pionierende Antwerpenaren stellen hun project voor, er zijn groepsgesprekken en aan verschillende tafels worden de ideeën uitgewerkt.





Inschrijven moet, het evenement is gratis: www.commonslabantwerpen.org/antwerpen-tuinstad (PHT)