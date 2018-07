Stadsfestival krijgt bezoek van koningin Mathilde 04 juli 2018

02u51 0 Antwerpen Koningin Mathilde heeft gisteren een bezoek aan Antwerpen gebracht in het kader van het stadsfestival Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert.

De koningin kwam rond 9.45 uur aan in het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) waar ze de tentoonstelling Sanguine/bloedrood bezocht. Kunstenaar en curator Luc Tuymans gaf de koningin een rondleiding met een woordje uitleg bij de werken. De koningin luisterde aandachtig en stelde enkele vragen. Vooral het werk 'Een jongen gebeten door een hagedis' van Caravaggio leek haar te intrigeren. Zo merkte de koningin op dat het werk heel wat gelijkenissen vertoont qua stijl met de werken van Pieter Paul Rubens.





Zeer nieuwsgierig

Nadien vertrok de koningin richting het Rubenshuis. Daar was het directeur Ben Van Beneden die de koningin rondleidde. "De koningin is zeer nieuwsgierig en geïnteresseerd. Tijdens de wandeling wijkte ze vaak af van het uitgestipelde route en wees ze me schilderijen aan waarover ik dan iets vertelde." Tot slotte ging de koningin naar het MAS waar ze de tentoonstelling Michaelina bezocht. Rond de middag keerde Hare Majesteit terug naar Brussel.





