Stadsfeestzaal verwelkomt Deense winkelketen 19 mei 2018

De eerste Belgische vestiging van de Deense winkelketen Søstrene Grene heeft de deuren geopend in de Antwerpse Stadsfeestzaal. De keten is gespecialiseerd in woonaccessoires, hebbedingetjes en doe-het-zelfartikelen en heeft wereldwijd 181 winkels. De winkelketen werd in 1973 uit de grond gestampt door de twee Deense zusters Anna en Clara Grene. Hun opzet: zorgen dat de klant in een oase terechtkomt voor een korte onderbreking van het drukke leven van alledag. Zo worden de meeste producten verkocht vanuit houten kistjes en wordt in de winkels steevast klassieke muziek gedraaid, bedoeld om een rustige sfeer te creëren. (ADA)