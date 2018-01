Stadsfeestzaal even ontruimd 02u41 0 Foto Nina Bernaerts Veel volk kwam kijken naar de commotie.

De Stadsfeestzaal moest zaterdagnacht enkele uren ontruimd worden wegens rookontwikkeling. Die kwam vermoedelijk van een defect aan het afzuigsysteem. Het was in de kelder van het shoppingcenter dat de rook zich ontwikkelde. Binnen de kortste keren kwam de rook in de eerste winkels op verdieping -1, het Kruidvat en de Action werden getroffen. Zo'n 2.500 shoppers en winkelpersoneel moesten rond 16 uur de Stadsfeestzaal verlaten. De evacuatie zorgde wel voor veel bekijks waardoor de Meir ter hoogte van de Stadsfeestzaal tijdelijk niet toegankelijk was.De brandweer kwam ter plaatse om de oorzaak te achterhalen maar door de vele gesloten deuren en aparte kamers bleek dat moeilijk. Uiteindelijk kon de rook wegtrekken. Vermoedelijk was wat vuilnis beginnen smeulen en bleef de rook hangen door een defect aan het afzuigsysteem.Rond 17.30 uur werd de Stadsfeestzaal weer vrijgegeven. (NBA)