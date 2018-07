Stadsdichteres laat vreemde talen weerklinken in stad 18 juli 2018

Stadsdichteres Maud Vanhauwaert heeft samen met het Antwerps artiestencollectief Rooftoptiger een uitzendtorentje, Radio Babel, gemaakt waarmee ze allerlei talen wil laten weerklinken op de Zomerfabriek. In haar uitzendtoren zal de dichteres gasten ontvangen die haar gedichten zullen voorlezen in hun moedertaal. Het gedicht vormt meteen ook het uitgangspunt voor een gesprek met de gast. "De eerste uitzendingen hield ik in april op het BLOK-BLOC festival op Linkeroever en Luchtbal. Het was wonderlijk hoe ik het met mijn gasten soms al over de grote levensvragen had, nog voor ik hun naam kende. Fantastisch ook hoe iemand, zodra die een gedicht begint voor te lezen in zijn of haar moedertaal, openbloeit", vertelt ze. Van 17 tot 22 juli staat Radio Babel elke dag van 17 tot 19 uur op de Zomerfabriek, een locatie van het stadsfestival Zomer van Antwerpen. Taalexperten CVO Encora, Mama's Open Mic, Atlas, Linguapolis en Comp. Marius zetten voor deze editie mee hun schouders onder de zoektocht naar Antwerpenaars met een andere moedertaal. Iedereen is gedurende deze zes dagen welkom om op locatie live mee te luisteren naar de gedichten en verhalen. Vanaf 23 juli is alles ook te beluisteren via www.radiobabel.be. Wie zelf een gedicht in zijn of haar moedertaal wil voorlezen op Radio Babel, bezorgt zijn of haar contactgegevens via





info@radiobabel.be (ADA)