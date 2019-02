Stadsdichter Maud Vanhauwaert zoekt verhalen van bewoners van Groenenhoek ADA

13 februari 2019

11u45 0

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat in Antwerpen de eerste sociale woning werd gebouwd. Sociale Huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning vroeg voor die gelegenheid aan stadsdichter Maud Vanhauwaert een stadsgedicht te schrijven over de wijk Groenenhoek in Berchem, waar zich de allereerste sociale woningen van De Ideale Woning bevinden.

Maud Vanhauwaert wil voor het stadsgedicht verhalen over het ouderlijk huis verzamelen van bewoners uit de wijk Groenenhoek. Hoe zag het ouderlijk huis er uit? Waar speelden de kinderen? Waar werden vrienden en familie ontvangen? Al die verhalen wil Maud samenbrengen in een publicatie en een nieuw stadsgedicht ‘Het huis in mij’.

Op zaterdag 16 februari om 15 uur organiseert De Ideale Woning een lanceringsmoment voor de wijk Groenenhoek waar de stadsdichter haar plannen uit de doeken doet en de eerste verhalen verzamelt. Er zijn gratis frietjes en muziek van wijkbewoner Abdelkader Zahnoun voor iedereen.