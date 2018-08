Stadsdichter maakt eigen versie van 'Wie is het?' 07 augustus 2018

Stadsdichter Maud Vanhauwaert heeft een nieuw stadsgedicht voorgesteld. Dat deed ze op de achtste verdieping van het MAS. 'You'll never GUESS Who' is gebaseerd op het bekende gezelschapspel 'Wie is het?'.





Zelf was Maud altijd erg gefascineerd door het spel. "Ik speelde het vroeger erg vaak met mijn zus. Vooral Joe intrigeerde mij door zijn gele trui", vertelt Maud. Toch viel er haar iets op aan het spel. "De allereerste vraag is traditioneel: is het een man of een vrouw. Ik vond het als jong meisje al een vreemde vraag omdat dat niet zomaar vanzelfsprekend is."





Daarom maakte de dichteres een eigen versie van het spel. Fotografe Jill Bertels portretteerde twintig mensen voor wie die vraag erg moeilijk te beantwoorden is en plaatste hen in de plaats van onder andere Joe.





