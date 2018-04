Stadsderby op Kiel raakt niet uitverkocht 26 april 2018

02u32 0 Antwerpen De terugwedstrijd Beerschot Wilrijk tegen Antwerp raakt maar niet uitverkocht. Voor de wedstrijd van zondagmiddag op het Kiel waren er woensdagnamiddag bijna 9.000 kaartjes verkocht. Dat betekent dat er nog 2.000 te koop zijn. Op zondag is de ticketcorner gesloten.

"De hype van de derby die er bij de eerste confrontatie wél was, is nu wat over", legt woordvoerder Sven Van Den Abbeele van Beerschot uit. "Ook sportief is de match van weinig belang, zeker voor Beerschot Wilrijk."





Op sociale media spuien Beerschot-abonnees kritiek. Zij moesten in tegenstelling tot de aanhang van Antwerp, wél bijbetalen voor de matchen van Play-off 2."Dat is een bewuste keuze", zegt Van Den Abbeele. "Wij hebben ook extra kosten gemaakt voor de fans, bijvoorbeeld de huur van de grote schermen voor de titelmatch heeft ons 30.000 euro gekost."





De voetbalbond deed daar woensdagmiddag nog een extra kost bovenop. Beerschot Wilrijk krijgt een boete van 3.000 euro opgelegd voor de ongeregeldheden met supporters na de verloren wedstrijd op Cercle Brugge. De club kan nog in beroep gaan. (PLA)