Stadsderby ontaardt in rellen POLITIE GEBRUIKT WATERKANON, NEGEN SUPPORTERS GEARRESTEERD PHILIPPE TRUYTS PATRICK LEFELON

16 april 2018

02u40 0 Antwerpen Tot de beslissende 2-0 voor Antwerp leek de eerste stadsderby in acht jaar een feest. Maar na het laatste fluitsignaal liep het mis. Aan de parking met de Beerschotbussen kwam het tot een confrontatie. De politie moest chargeren en gebruikte het waterkanon. Negen supporters zijn gearresteerd.

Net na de gewonnen match troepte de Antwerp-aanhang samen voor de vernieuwde poort van de busparking voor de bezoekers van Beerschot Wilrijk op de Oude Bosuilbaan. Een 500-tal uitgelaten rood-witte fans zongen en scandeerden slogans. Een enkeling waagde een aanval op de poort. De politie liet aanvankelijk de ordehandhaving over aan de stewards van de thuisploeg.





De sfeer verslechterde toen Beerschotsupporters op de busparking toekwamen. Ze stampten tegen de omheining en wierpen met steentjes, vuilniszakken en bierblikjes. De politie gebruikte pepperspray. In het andere kamp op de Oude Bosuilbaan liep een Antwerpfan verwondingen op toen een overvalwagen van de politie door de massa probeerde te geraken. Een steward werd aangevallen door enkele heethoofden.





Busparking

Daarop koelden paars-witte fans hun woede op de metalen afsluitplaten van de busparking. Ze slingerden platen naar de politie. Die zette opnieuw pepperspray in. Door de sloop van een stuk omheining stonden de beide clans plots oog in oog. Hét signaal voor de politie om het waterkanon en de ordemacht in gevechtskledij in de strijd te werpen. Met één lange charge dreven ze de Antwerpfans achteruit op de Oude Bosuilbaan. Een arrestatie-eenheid in burger rekende enkele heethoofden in. Een half uur later kregen de zeventien supportersbussen van de bezoekers vrije baan richting Kiel, begeleid door een grote politie-escorte.





Volgens politiewoordvoerder Wouter Bruyns hebben de Beerschotfans de problemen in de hand gewerkt. "Het duurde veel te lang voor ze op de bussen wilden stappen. Ze bleven maar rondhangen op de parking. Wij willen dat eerst iedereen op de bus zit en maken dán de straat vrij om de bussen door te laten. Andersom werkt niet."





In de uren voor de match ging het er nog gemoedelijk aan toe rond de Bosuil. Voor de cafés was het gezellig druk. Veel fans keken uit naar het prestigeduel. Cabaretier Johan Petit noemde de derby met een scherts de 'belangrijkste match van het universum'. "En je moet het Beerschot nageven: dat is als onkruid, je krijgt het niet vertrappeld. Mijn pronostiek? 2-0."





Dat bleek er een paar uur later pal op. Antwerp is - toch minstens voor twee weken - de ploeg van ' stad. "We kunnen toch niet verliezen als eersteklasser?", stelde rood-witte fan Ken Geerts vast.





'Pump it up, den Beerschot is kapot', zinderde nog een tijd na. Op 29 april krijgt het Kiel een herkansing.