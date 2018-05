Stadsbrouwerij De Koninck herbergt 140 kunstwerken 01 juni 2018

02u42 0

KunST+ vzw stelt dit weekend meer dan 140 kunstwerken tentoon in stadsbrouwerij De Koninck. De kleur- en beeldrijke schilderijen vormen de weerslag van het voorbije creatieve jaar van de 32 Kunst+-artiesten. Doel van de KunST+-tentoonstelling is de kunstenaars te helpen uit de schaduw te treden en te tonen hoe ze via kunst hun verstandelijke beperking overstijgen. Daarnaast laat de tentoonstelling ook de voorbijgangers van het atelier in de Sint-Jorispoort toe om beter kennis te maken met de kunstenaars en hun werk. De vzw KunST+ bestaat al meer dan 7 jaar. Elke weekdag komen de artiesten zich met verf, krijt, potlood en/of houtskool uitleven, gaan regelmatig op pad in de Botanische tuin of lunchen bij mooi weer aan de straatkant. Om de twee jaar organiseert KunST+ een tentoonstelling met de werken van het voorbije jaar. Ondertussen is dit de vierde tentoonstelling.





Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juni kunnen Antwerpenaren de werken komen bekijken. (ADA)