Stadsbomen drinken gezuiverd afvalwater philippe truyts

25 december 2018

18u12 0

Als het volgende lente en zomer weer extreem droog wordt, kan de stad rekenen op gezuiverd afvalwater van Aquafin om de bomen op haar grondgebied te begieten. Dat heeft het college beslist.

Het stadsbestuur wil water zo efficiënt en circulair mogelijk gebruiken. De stand van het grondwater is de voorbije jaren verlaagd. Zo geraken bomen steeds moeilijker aan water. Daarom waakt de stad erover dat jonge boompjes tot twee jaar na het aanplanten met de hand worden begoten. Tot nu toe gebeurde dat met leidingwater uit standpijpen of met oppervlaktewater uit het Albertkanaal. De voorbije hete zomer werd voor het eerst gezuiverd afvalwater gebruikt. Dat is altijd beschikbaar. De test bleek een succes. Vandaar is er nu een nieuwe overeenkomst gesloten voor de periode april-september 2019.

Meer over Albertkanaal

Aquafin

milieu