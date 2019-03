Stadion Beerschot-Wilrijk uitverkocht. Ook al is er geen bal te zien Jan Aelberts

16u05 0 Antwerpen Hoeveel de supporters van KFCO Beerschot-Wilrijk van hún Kiel houden is duidelijk: alle 7.000 tickets voor de match tegen KV Mechelen zijn uitverkocht. Nochtans is er geen bal te zien. Wél drie grote schermen.

“De sfeer, gast”, zegt de 11-jarige Alysia. “Daarom zijn we hier. Samen feest vieren, sowieso. Ook als we verliezen. Hopelijk mogen we van mama wat langer blijven als we wel winnen, want dat ik wil ik écht niet missen.” Samen met broer Alexander (9) en mama Shirley bekijkt hij de match op één van de schermen op het Kiel.

Wie naar de tribunes kijkt ziet amper een verschil met een echte match. Tribunes drie en vier zitten afgeladen vol. “Alle tickets zijn verkocht", zegt woordvoerder van de club Danny Geerts. “Wint Beerschot-Wilrijk straks de wedstrijd tegen KV Mechelen, dan rijden de spelers rechtstreeks van Mechelen naar het Kiel en barst het feest op ónze middenstip los.”