Stadhuis kleurt groen tegen de doodstraf ADA

26 november 2018

12u45 0

Op vrijdag 30 november verlicht Antwerpen het stadhuis in het groen, in kader van de internationale actiedag ‘Cities for Life – Steden tegen de doodstraf’. Op verschillende plaatsen in de wereld worden markante gebouwen die dag symbolisch in het groen, de kleur van de hoop, uitgelicht. Antwerpen verlicht van 17 uur tot middernacht het stadhuis. Het stadsbestuur engageert zich al sinds 2002 om jaarlijks, in samenwerking met de gemeenschap van Sant’Egidio, een gebouw in Antwerpen uit te lichten. Eerder werden al de kathedraal, het Steen, het stadhuis en het standbeeld van Brabo en het MAS uitgelicht. De actie verwijst naar de afschaffing van de doodstraf door het groothertogdom Toscane op 30 november 1786.

Meer over Antwerpen

politiek