Stadhuis kleurt groen als protest tegen de doodstraf ADA

30 november 2018

18u02 0

Op 30 november verlichten wereldwijd meer dan vijfhonderd steden in een vijftigtal landen een monument tegen de doodstraf. Ook de stad Antwerpen laat deze dag niet zomaar passeren en huldigt het stadhuis voor de gelegenheid in een groen kleurtje. Deze symbolische actie kadert in het initiatief ‘Cities for life - Steden tegen de doodstraf’. De keuze van de dag verwijst naar de eerste afschaffing van de doodstraf door een moderne staat, met name het groothertogdom Toscane, in 1786.

Het stadsbestuur engageerde zich al in 2002 om jaarlijks, in samenwerking met de Sint-Egidiusgemeenschap, op 30 november een initiatief te lanceren, waarbij een gebouw op een speciale manier wordt uitgelicht. Eerder werden al de kathedraal, het Steen en Brabo groen uitgelicht.