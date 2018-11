Stadhuis in het blauw voor Wereld Diabetes Dag ADA

09 november 2018

Op woensdag 14 november, vanaf 17 uur tot middernacht, krijgt het Antwerpse stadhuis een blauwe kleur. Het gebouw wordt uitgelicht om de Wereld Diabetes Dag van de Verenigde Naties onder de aandacht te brengen.

Over de hele wereld worden markante gebouwen rond het tijdstip van Werelddiabetesdag, 14 november, uitgelicht in het blauw, de kleur van de diabetescirkel. Zo ook in Antwerpen waar het stadhuis op woensdag 14 november blauw kleurt van 17 uur tot middernacht. De stad wil op die manier de aandacht vestigen op de wereldwijde diabetesproblematiek, die ook Antwerpenaars treft. Eerder werden al het stadhuis, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Den Bell en het MAS belicht voor de Wereld Diabetes Dag.

In december 2006 hebben de Verenigde Naties een resolutie over diabetes en de Wereld Diabetes Dag als officiële VN-dag goedgekeurd. Daarmee is diabetes naast hiv/aids de enige aandoening die een erkende VN-dag heeft. Deze resolutie vormde de eerste mijlpaal van een ambitieuze campagne van IDF, de ‘International Diabetes Federation’, om de wereldbevolking bewuster te maken van diabetes en de ernstige complicaties ervan.